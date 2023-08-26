國際紋身展 多地好手雲集香江

除了人體紋身，是次紋身展亦展出跨界別紋身藝術，彰顯紋身藝術的攝人魅力。來自內地的「三•不」跨界藝術家巡迴骷髏頭塗裝展，由內地藝術團體「6vi」邀請全球各國、各領域的藝術家共同創作了超過200個骷髏頭面具裝置，以「三不：不看、不聽、不說」為主題，塗裝與改造骷髏頭面具，在善與邪的交鋒中，展示每位藝術家自己的觀點、風格及技法，以用獨屬自己的色彩展示他們有趣的靈魂。「三‧不」跨界藝術家巡迴骷髏頭塗裝展在今屆紋身展首次展出，之後巡迴到北京、成都及新加坡與日本等地展出。