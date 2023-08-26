國際紋身展 多地好手雲集香江
【本報訊】第七屆香港中國國際紋身展2023昨起至周日，一連3天假灣仔會議展覽中心舉行。紋身展邀請到來自世界各地包括內地、香港、日本、台灣、俄羅斯、波蘭、新加坡、菲律賓、印尼、法國、英國、西班牙、馬來西亞等超過160位紋身師參展。
續設3組別比賽
紋身展目的為推廣紋身文化，培養專業紋身藝術家與紋身師，把本地紋身文化及紋身師推廣至國內外。
以往每年的紋身比賽都為世界各地紋身師提供展示他們最新作品的機會。今年紋身比賽繼續分黑白組、彩色組與歐美組3個組別，一如以往吸引不少紋身大師及新進紋身師參賽，於台上較量一番，觀眾亦可一睹多種細膩作品，近賞從而了解不同紋身風格。
除了人體紋身，是次紋身展亦展出跨界別紋身藝術，彰顯紋身藝術的攝人魅力。來自內地的「三•不」跨界藝術家巡迴骷髏頭塗裝展，由內地藝術團體「6vi」邀請全球各國、各領域的藝術家共同創作了超過200個骷髏頭面具裝置，以「三不：不看、不聽、不說」為主題，塗裝與改造骷髏頭面具，在善與邪的交鋒中，展示每位藝術家自己的觀點、風格及技法，以用獨屬自己的色彩展示他們有趣的靈魂。「三‧不」跨界藝術家巡迴骷髏頭塗裝展在今屆紋身展首次展出，之後巡迴到北京、成都及新加坡與日本等地展出。
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