電腦節開鑼 $700購得手提電腦 排頭位市民：贏了全世界

【本報訊】由香港電腦商會主辦的「香港電腦通訊節2023」昨日起一連4日（25日至28日）在灣仔會議展覽中心舉行，昨早已有大批市民等候入場。排頭位的市民表示，前日（24日）晚上8時已帶備紙皮排隊，最後以優惠價700元，搶購原價約4,000多元的手提電腦，成功的感覺猶如「贏了全世界」。另有通宵排隊的市民為了以優惠價搶購電競螢幕，特意請了兩日假，希望以預算5,000元買到比市面便宜的心儀產品。

排隊首20名的潘先生指，昨日凌晨4時起床，於6時便開始排隊，成功用優惠價一萬元購入原價1.4萬元的電腦及一部文書機，並獲得大量贈品，他還計劃購買更多戰利品，例如耳機等電子產品，形容十分之「抵」。另外，魏先生指昨早8時半已經開始排隊，預算約千元購買電腦產品，並使用優惠券購買了許多產品，包括電腦主機板、耳機和滑鼠，共節省了600元，雖預算不多，但已經買了心頭好。

800展位 較去年多逾3成 今屆有超過200間展商參展，共設約800個展位，較去年多逾三成。首300名排隊入場市民可以特別優惠價，購買電子產品。不過，有市民不滿大會無事先聲明，不能以電子支付方式購買相關產品，因無帶備足夠現金，對未能搶到「心頭好」感到失望。

有參展商表示，今屆比往年的銷售更好，自疫情過後市民都願意踴躍消費，尤其是電腦主機，目前為止共增加約40%的銷售額，預計在今明兩日銷售額會更高。