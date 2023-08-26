5.5米高平安貓山 入場打卡 人人爭

港首辦主題博覽 貓主大讚 首屆「香港貓迷博覽會2023」昨起於灣仔會議展覽中心舉行，為期3日的展覽以貓咪為主題，共有130個參展商，超過300個攤位，結合購物、表演、講座等精彩活動，更設有貓咪市集和打卡專區，貓主人只要出示貓咪有效針卡，便可攜帶貓咪同遊展覽，貓奴必不能錯過。

最值得留意是5.5米高大型平安貓山，由3,000個印有貓咪圖案的平安包組成，當中含有貓咪最喜歡的貓草，只要在場消費150元就可參加抽獎，贏取一共8款的貓包。不少貓迷為了和平安貓山打卡，更特登帶同貓主子前往展覽。

汪先生和蔡小姐得知展覽開幕後，便攜帶貓咪與平安貓山合影，並稱過往都是貓狗合辦展覽，第一次有貓咪作為主題的展覽，展場亦有很多貓咪的產品，感到開心。

丁財兩旺 參展商笑開顏 香港首次舉辦貓咪展覽，有參展商表示，展覽舉辦得十分成功，吸引了很多飼養貓咪的顧客入場，每小時的人流都很多，產品銷量高，特別是蝦口味的凍乾零食，很多主人購買給貓咪品嘗，顧客人均消費達400至500元。為了這次展覽，更特別推出買4送1優惠和贈送貓咪玩具，期望周末吸引更多顧客。

貓相關產業規模料18億 展覽集團有限公司主席王學譜表示，是次展覽致力推動寵物文化和行業發展，並促進貓迷和業界交流的機會。根據早前的調查結果顯示，愈來愈多港人養貓，每隻貓的平均花費為1,495元，估計與貓相關的產業規模達18億元，可見港人對貓產品的需求愈來愈大。他希望透過展覽呼籲大眾共同創造友善和關愛的寵物社會。