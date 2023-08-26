荃灣貧戶室溫高 半數曾中暑

【本報訊】本港有逾20萬人居住於不適切居所，他們夏季入住時的炎熱情況值得關注。有團體向荃灣區內居於不適切居所的住戶發出問卷調查及訪談，包括天台屋及板間房住戶等，藉此了解用電狀況，結果發現受訪戶的空內溫度，較區內監測站的全日平均溫度高出攝氏3.4度，近六成住戶表示知悉電器設有不同級別的能源標籤，惟業主只考慮壓縮營運成本，選擇價格最便宜的電器安裝，在需要開冷氣機情況下，租戶只好「硬食」昂貴電費。

明愛荃灣社區中心於7至8月期間進行，成功訪問了107名荃灣區內之不適切居所住戶，就着他們居所之室內溫度，受訪者分別於7月16日及7月23日記錄了中午及晚上之室內溫度，比較同日城門谷氣象站的全日平均溫度攝氏28.9度，受訪住戶錄得更高的攝氏32.3度，高出攝氏3.4度。調查中，幾乎全部單位（99%）有一個或以上的窗戶，七成人表示能夠開啟，但受蛇蟲鼠蟻（49%）、油煙異味（38%）、大廈渠位以及平台垃圾（20%）的困擾等因素，住戶都被迫關窗，造成空氣不能流通及熱氣困屋的效果。

冷氣機無能源效益捱貴電 在酷熱天氣下，近八成受訪住戶表示在夏天會使用冷氣機降溫，其次是電風扇。近六成住戶表示知悉電器設有不同級別的能源標籤，即使認識，亦只有兩成多住戶會於最耗電的冷氣機和熱水爐上，使用具一級能源效益標籤的電器，原因是電器由業主直接提供，業主在考慮壓縮成本下，只會選擇價格最便宜的電器。此外，受訪者反映居於室內高溫下，自己或家人曾經遇到皮膚敏感問題（61%），五成曾出現中暑徵狀，如心跳呼吸變急促、頭痛、無法出汗及嘔吐等狀況，亦有人出現呼吸困難（40%）和心臟不適（26%）情況。

該團體作出多項建議，包括立法為不適切住戶安裝獨立電錶、強制業主為不適切居所戶更換「1級能源效益標籤」冷氣機及熱水爐、增設「夏季能源補貼」，向不適切住屋租房戶發放補貼，減輕基層能源支出及加強針對環境衞生問題的執法等。