如心酒店10月再開放50青年宿位

【本報訊】政府於去年施政報告提出「青年宿舍計劃-將酒店和旅館轉作青年宿舍用途的資助計劃」，計劃第二個批出的項目為荃灣如心酒店，項目將提供200個宿位，而自項目開放申請以來，已收到超過800份正式申請，首批50個宿位已於8月15日率先入住，10月再開放多50個宿位，餘下100個宿位會在本年內開放。

宿生大讚「人才孵化器」 民政及青年事務局局長麥美娟指，由1月到現在批出了3個項目，又提到有青年租戶參與民政署轄下關愛隊，希望青年能在這些活動中建立主人翁角色。主席林智彬表示，項目的第一階段宿生已全部入伙，除提供可負擔居住空間之外，也為宿生安排「Life Triangle計劃」，主張由他們能自發地舉辦活動，由8月15日至今，已從宿生處收到兩份活動計劃書，希望青年能透過宿舍生活了解未來的發展方向。

宿生鍾啟帆剛從中大畢業，現正全職進行創業，他指自己希望認識各行各業的人和有自己生活空間，因此申請宿舍，而自己搬過來不夠兩個星期已感覺很溫暖。他又指，宿生有花劍運動員、桌遊設計師，認為宿舍是「人才孵化器」。

現時項目主要申請人為剛畢業工作一至3年的在職青年，平均月入介乎1.6至1.8萬元。目前已開放50個宿位入住，下階段會於10月再開放50個宿位，並於本年內開放餘下100個宿位。項目開放全年接受申請，年滿18至30歲的香港永久性居民、月入不超過2.6萬元、總資產不超過39萬元兼無擁有任何物業即符合資格。