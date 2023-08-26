大埔1236過渡屋 月租2115元起

設獨立煮食洗手間 最快年底入伙 全港首個過渡性房屋項目「南昌220」早於今年2月拆卸，並運至大埔再重新組裝成另一個過渡屋項目「樂善村」，昨日公布開始接受申請。「樂善村」提供1,236個過渡屋單位，樓高4層，預計受惠人數約1,900人，租金最平只需2,115元，分兩輪申請期。負責營運項目的九龍樂善堂總幹事劉愛詩表示，「樂善村」其中一幢由原先「南昌220」的過渡屋而來，由房屋局負責重新組裝；現時經由過渡屋中央平台已接獲約140個申請，故對項目入住率頗有信心。

部分由南昌項目拆件重組 「樂善村」是全港首個將原先位於南昌街的組裝合成過渡屋模件拆裝，並重新組裝而成的過渡屋項目，重組工程於上月順利完成。劉愛詩表示，「樂善村」共有11幢大樓，其中一幢屬「南昌220」的89個單位，重組完成後，樂善堂亦有再為單位進行清潔及油漆等工作，以還原單位；其餘1,147個單位則屬全新單位。

「樂善村」主要提供共1,161個一至二人單位，面積約146至193平方呎；其餘分別為3至4人及4至5人單位，分別有47個及24個，面積約303至333平方呎；地下亦設有4個無障礙單位，面積約305平方呎。每單位均設有煮食空間，以及獨立洗手間連淋浴間。

租金方面，一至二人單位租金為2,115至2,327元；3至4人單位租金為3,091元；4至5人單位租金為3,399元；無障礙單位則按個別申請情況處理，租金預計約3,091元；綜援家庭則會按照租金津貼上限而定。租期不少於兩年，第一輪截止日期為今年9月30日；第二輪則為今年11月15日，預料居民最快可於今年年底入伙。

中央平台已接獲140個申請 對於有部分過渡屋項目早期入住率差強人意，劉愛詩表示，對「樂善村」的入住率有信心，因為現時經由過渡屋中央平台已接獲約140個申請，而樂善堂早前亦已接觸了大埔區約1,600個劏房住戶，相信項目有一定需求；她又指，基於善用公帑資源的原則，項目主要供現正輪候公屋3年或以上人士申請入住，若有剩餘單位則會再開放予輪候公屋不足3年、居於不適切房屋或急需社區支援的家庭入住。