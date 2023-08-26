專家：短期無嚴重污染 但需觀察30年

【本報訊】日本福島核污水前日正式排放入海，香港核學會主席陸炳林昨日在電台節目表示，日本核污水短期內不會嚴重污染內地和本港環境。惟他認為，要監察傾倒核污水對未來30年的長遠影響。

陸炳林解釋核污水經大量稀釋，理應符合國際標準，就算流到中國海域，亦幾乎沒有影響，相信香港天文台錄得高輻射量的機會很微。他又指受嚴重核污染的日本食品不能進口本港，市民毋須自行購置檢測儀量度日本食品的輻射量，亦毋須搶購食鹽。

但他亦以「洗地水」作例子，指出即使稀釋100倍，「污糟水始終都污糟」，加上海洋結構複雜，有待研究放射性物質落入大海後會如何演化。而排放出來的核污水含有鎇等超鈾物質，半衰期或數以十萬年計，長期排放令人憂慮。至於處理核污水的系統，是否如想像般穩定、可算、耐用，亦需要一段時間之後才能夠確認。

未取出堆芯後患無窮 他在今年3月中曾到福島第一核電站參觀，當時發現損壞機組的輻射量，是福島本底輻射的1,000倍；因他逗留的時間短，吸入的輻射量只相當於照兩次牙齒X光的輻射量。他表示，東京電力公司曾經提出，利用類似坦克車的機械人或長機械臂，將機組反應爐堆芯拿出來，惟至今始終未有完整方案，擔心堆芯一日未被取出，每月會產生相當於一個游泳池的核污水，意味核污水永遠都未能排放完畢。