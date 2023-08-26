團體斥毀生態 赴日領館抗議
【本報訊】日本前日開始將福島核污水排放入海，有團體昨到日本駐港澳總領事館舉行抗議活動，認為日方污染海洋生態環境，並提交抗議信，敦促日本政府重新考慮決定。
新界社團聯會副理事長黃碧嬌等20多位代表前往抗議，他們表示，日本無視全球各國人民的反對聲音，決定在未來30年內向海洋排放福島核污水，這種極度自私的行為將對海洋生態環境造成嚴重破壞，對人類生存環境構成極度危害。
福島核災已經給日本帶來了巨大的災難和傷痛，然而日本政府卻選擇將核污水排放海洋。這種行為不僅對日本自身造成後患無窮，也對全球海洋生態系統構成了極大的威脅。海洋是地球上最重要的資源之一，它維持整個生態系統平衡，核污水排放到海洋，將對無數的生物生態造成嚴重傷害，進而影響到地球上每一個生命安全。
促立即停止排放計劃
團體呼籲全世界團結起來，共同維護地球家園，營造合作共享的海洋資源，要求日本政府立即停止核污水排放計劃，並尋找更加安全的解決方案。
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