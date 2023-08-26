食安中心：吃鹽不能抗輻射

【本報訊】日本開始將稀釋後的福島核電站核污水排入大海，引起不少人對輻射污染海洋的關注。近日網上更流傳食用「碘鹽」可以抗輻射，令市民開始「盲搶鹽」。食物安全中心昨日在社交平台發文澄清，現時並無科學證據顯示進食鹽，能夠有效預防輻射對身體造成的損害。

中心指，碘鹽碘含量低，每日至少要食用約2.5至5公斤，才相當於一粒碘片的劑量。相反，過量攝入碘及鈉（鹽）會危害身體健康，而碘片亦並非輻射「解毒劑」，不能阻止身體吸收碘以外的放射性物質。

中心解釋，一旦發生核事故，可能會釋出放射性碘。對於受到放射性碘照射的人，例如核電廠工作人員及救援人員，在暴露於放射性碘前或暴露後的短時間內，服用碘片可以減少甲狀腺吸收放射性的碘。不過，碘片必須於緊急情況及經過公共衞生專家或醫生指導下才可以服用。

亂服碘片擾亂甲狀腺 中心提醒，胡亂服用碘片或者過量攝入碘會危害健康，包括擾亂甲狀腺正常功能，令人出現甲狀腺功能亢進、甲狀腺功能減退等情況。另外，有多個研究亦指出，進食過多鹽會增加患上高血壓及心血管疾病風險。