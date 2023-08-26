東電排放作業曝光 稱氚濃度低於上限

【本報綜合報道】日本東京電力公司周四（24日）按政府計劃開始排放福島第一核電站核污水入海，東電公開啟動排放作業的影片，可見在福島第一核電站控制室內，工作人員核對所有程序後，於當地周四下午1時03分（香港時間中午12時03分）啟動作業，把稀釋後的核污水排出大海。東電周五（25日）下午公布海水化驗結果，顯示海水氚濃度仍大幅低於標準值。

料今公布魚肉含氚結果 東電公布核污水排海首日的海水化驗報告，指出工作人員周四在核污水排海後，於福島第一核電站3公里範圍內海域的10個地點，抽取海水樣本化驗。結果顯示，所有抽樣地點的海水氚濃度低於每公升10貝克的上限，同時亦低於需停止排放的每公升700貝克上限。另一邊廂，日本水產廳周五化驗福島近海捕獲的魚類，檢測魚肉含有的氚濃度，是核污水排海以來首次，預計最快周六（26日）公布結果。

較早前，東電公布周四排放核污水的過程，影片可見核電站控制室內有多名工作人員，主要由兩名職員核對程序，確認後用鎖匙啟動排放作業，工作人員同時抽驗排放核污水的濃度，核污水經過海底管道排出核電站對開一公里海域，當地下午2時30分（香港時間下午1時30分）左右完成。

根據東電早前公布，今年將排放3.12萬噸核污水，分4次排放，每次約排放7,800噸，合共排放的氚總量是5兆貝克。周四開始排放首批核污水，為期17日，每天的排放情況在次日公布。