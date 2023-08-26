日排核水怕污染 港人超市盲搶鹽

內地嚴查囤積居奇 澳門市面所剩無幾 各地紛紛出現「盲搶鹽」！日本自前日（24日）起排放核污水入大海，引發內地、澳門及南韓市民憂慮，並爆發搶鹽潮，風波至昨日疑「殺到」香港，社交平台多個群組瘋傳多張區內超市包裝鹽的貨架被清空的相片，雖然專家指「碘鹽」不能抵抗輻射，但疑未能阻止市民搶購意欲。澳門亦有市民搶鹽，澳門當局指食鹽存量與貨源充足，呼籲市民毋須過量採購。至於內地當局亦嚴查食鹽囤積居奇，業界呼籲理性消費。

港府稱供應穩存貨足 筲箕灣、大埔、西環、青衣等多區的社交群組，都有網民發文指區內超市「失守」，上傳的相片顯示擺放包裝鹽的貨架近乎「清零」，而較貴價的有機鹽亦僅有小量存貨。部分超市剩下大量由日本進口的鹽產品，但亦有超市，連日本鹽亦被搶購一空。港府昨稱，本港食鹽供應穩定及存貨充足，儲存量足夠全港市民使用約一個月，並指本港食鹽主要來源地是中國內地、馬來西亞及澳洲，日本食鹽只佔整體供應不足1%；強調限制日本10都縣水產品進口不會影響本港食鹽供應。

內地部分區域市場近期已出現搶鹽潮，電商及部分超市短暫缺貨，據指部分民眾的恐慌來自微信群組的囤鹽訊息。廣東省鹽業集團負責人指出，已對省內主要海鹽生產區的海域進行放射性檢測，結果顯示安全，呼籲民眾毋須過度擔憂。

海鹽僅佔內地產量10% 央企中國鹽業集團有限公司發聲明指，中國對食鹽實行定點生產管理，來源主要分為井礦鹽、湖鹽及海鹽，當前中國的食鹽產品結構，海鹽只佔10%，井礦鹽和湖鹽生產均不受日本核污水影響。聲明強調，食鹽儲備供應充足；呼籲各界理性消費，不要盲目搶購。

國家市場監管總局表明會加大水產品食品安全監管力度，如發現相關違法行為將嚴格依法查處。該局同時建立與相關互聯網平台「直通車」機制，及時掌握食鹽價格異常波動訊息和違法行為線索；並加大價格監管執法力度，嚴查囤積居奇、揑造散布漲價訊息等哄抬價格違法行為。

澳門市面同樣出現搶鹽潮，多間超市除了部分貴價鹽以及產地為日本的食鹽外，其餘的食鹽幾乎被搶購一空；超市亦推出限購措施，每人限購5包食鹽。有市民在超市未能買到食鹽，故到糧油批發店碰運氣，希望買小量食鹽備用，但未能成功。

澳門消委會及經科局則表示，目前食鹽的庫存充足，供應商會配合市場需求加快配送貨物予零售商。而澳門目前食鹽儲存量逾19萬公斤，存量足夠全澳市民37天的應用，供應商將持續進行採購。當局強調會持續密切關注市面情況，嚴厲打擊抬價及囤積行為，呼籲市民切勿誤信謠傳。本報綜合報道