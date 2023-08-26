成本高限制多 市民潑冷水
【本報訊】政府擬搞旺香港夜市，吸引本地和旅客在港消費，為香港經濟增添復甦動力。然而，大部分市民卻不支持這項政策，直言：「根本搞唔成！」
有頭無尾 派錢好過
李先生表示，礙於法規規管，搞夜市有許多限制，導致夜市難以在港生存，因此政策不會成功。譚婆婆也稱，夜市是多餘和沒有用處的政策，根本無法阻止人們前往其他地方消費和願意留港消費；她提到過往香港有很多小販檔聚集在廟街和女人街，但「愈做愈差」，最終只會失敗收場。
部分人認為，香港物價高昂，營運成本亦相對高，昂貴的價格令本地人和旅客對夜市的興趣減少。魏小姐不支持搞夜市，認為夜市對香港經濟幫助有限，對本地人吸引力不大，主要是食物價格太昂貴，而香港消費高昂是港人北上旅遊的主要原因，內地的食物價格比香港便宜。
另外，陳先生指香港的餐廳愈來愈早關門，市民連食消夜的地方都沒有；即使搞夜市都只是虛有其名、有頭無尾，比起政府用大量資金搞夜市，不如直接派錢給市民好過。
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