成本高限制多 市民潑冷水

有頭無尾 派錢好過

李先生表示，礙於法規規管，搞夜市有許多限制，導致夜市難以在港生存，因此政策不會成功。譚婆婆也稱，夜市是多餘和沒有用處的政策，根本無法阻止人們前往其他地方消費和願意留港消費；她提到過往香港有很多小販檔聚集在廟街和女人街，但「愈做愈差」，最終只會失敗收場。