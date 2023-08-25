橫眉冷看：只能讓中國領在前頭

早前，中國企業寧德時代發布消息，說成功研製出全新的電動車電池，充電10分鐘，續航距離可達400公里。新產品名為「神行超充電池」，估計今年底便可以推出市場。這則消息在汽車行業內，頗具革命意義。

很多車主至今不願意選用電動車，是怕充電速度太慢，傳統汽車加油，過程只需約5分鐘，而電動車充電，短則半小時，長則10小時，因耗時太久，故讓不少駕駛者卻步。若然寧德時代的新電池問世，短短10分鐘就能「滿血」充電，所花的時間跟汽油車加油相若，相信將會促使更多車主棄用傳統汽車，改用電動車。

在純電動車市場，目前美國特斯拉仍然是最暢銷的品牌，但寧德時代的新電池推出後，世界汽車市場或會改觀。特斯拉如果不引入「神行」電池，市佔率將會被同行取代，若然選用這款新電池，則猶如把命根操於他人之手，哪天寧德時代不高興，斷供電池，特斯拉便得死翹翹。

美國總統拜登在上任初期，已經提醒國內的車企，說中國電池和電動車技術已經超越美國，美企必須急起直追。美利堅的汽車從業員並非不努力，但中國的進步速度太快，如今「神行」電池橫空而出，更是將整個西方的車用電池行業，殺個措手不及。

好些外國企業即使有雄圖大志，但實踐速度緩慢，亦是無濟於事。如日本的龍頭車企豐田，2020年宣稱將推出可在10分鐘內滿充的車用電池，但至今仍只聞樓梯響，最新消息說，該款電池可能在2027年生產。可是電動車的發展一日千里，由現在到2027年，說不定已經更換了兩代。世界其他地方愈來愈趕不上中國速度，看來就只能讓中國逐漸領在世界的前頭。