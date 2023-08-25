筆下風雲：普里高津死誰最樂見

紅牆之下，又有意想不到的事情發生！今年6月才發動政變，並在一日後流產的瓦格納集團領袖普里高津，日前才發表講話，招募僱傭兵前往非洲大展拳腳，昨日卻傳來他的死訊。他乘坐私人飛機從首都莫斯科前往聖彼得堡，飛機途中失事墜毀，機上10人全數罹難，其餘死者大都為瓦格納高層。

一個曾經叛變的僱傭兵集團「一窩端」，若說是意外，未免太過巧合。外界第一時間懷疑是普京策劃的暗殺行動，皆因以其睚眥必報的個性，即使二人感情再深厚，也不可能放過一個叛將。2018年英國前俄羅斯間諜毒殺案，2020年俄羅斯反對派人士納瓦尼遭人下毒案，類似事例不勝枚舉，背後莫不鬼影幢幢。何況今次墮機發生在莫斯科，外部勢力理應難以插手，加上普里高津向與國防部長紹伊古不和，美媒第一時間咬定是克里姆林宮所為，表面看並非全無道理。然而，目前瓦格納集團仍然負有前線作戰任務，早前才進駐白羅斯，令毗鄰反俄最力的波蘭、立陶宛非常不安。如今集團領袖及高層全部罹難，群龍無首，瓦格納恐怕會變成一盤散沙，作戰力大減，對俄羅斯是否有利，令人懷疑。