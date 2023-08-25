強詞有理：拖垮台軍

近年解放軍圍台軍演和戰備警巡已成常態，有人認為始終是隔靴搔癢，作用有限。其實不然，解放軍常態化的軍事動作，不僅對台軍構成巨大威懾力，而且令台軍疲於應付。有軍事專家指出，解放軍不必真打，靠這種持續的軍事壓力就能將台軍拖垮。這不是誇張，解放軍實力處於絕對優勢，完全掌握主動權，想圍台就圍台，想巡航就巡航，台軍根本無力阻止，在草木皆兵、風聲鶴唳的氛圍下，其軍心士氣必會逐漸瓦解。「攻心為上，攻城為下」，說的就是這個道理。

台灣防務部門負責人早前揚言，未來台軍的「第一槍原則」將發生變化，只要大陸機艦進入12海里「領空領海」，台軍就要扣動扳機。這分明是夜行人吹口哨，借給台軍一百個膽，也不敢開第一槍。台方設立的所謂「海峽中線」早就不存在，12海里「領空領海」也不過是自說自話，陸方等待的就是一個時機，只要台軍敢開第一槍，解放軍馬上就會將演習變成實戰，台軍拿甚麼抵抗？不少台灣人寄望美軍馳援，無異於癡人說夢。

事實上，美軍在台海的存在感正不斷削弱，過去其航母如入無人之境，現在已逃不過解放軍的隨時監控，即使要穿越台灣海峽也只能鬼鬼祟祟。儘管美軍依然嘴硬，經常擺出不惜一戰的姿態，但以裝腔作勢居多，隨着解放軍實力持續提升，美軍已沒有多少優勢，一旦台海爆發戰爭，他們絕不可能在沒有取勝把握的情況下直接介入。近年每逢解放軍圍台軍演，美軍航母總是躲得遠遠，華府政客也刻意保持低調，可見他們底氣不足。

說穿了，美國不斷向台灣推銷軍火，近年還提供「軍援」，甚至迫使台灣延長兵役期，無非想將台灣變成「豪豬」，令大陸吞不下。其實對大陸而言，不管台灣變成豪豬，還是成為軍火島，都改變不了實現統一的目標和決心，豪豬能夠抵擋鋼鐵洪流嗎？美國從來都是為自己戰略利益着想，目前「以台制華」，日後必定是「毀台棄台」，如果台灣當局至今還看不清這一點，只能說明他們大腦有問題。

台灣當局不要忘記，大陸除了軍事手段，還有經濟手段。近日陸方宣布暫停台灣杧果進口，政治意涵顯而易見，相信類似動作陸續有來。如果大陸最終決定廢止《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA），才是台灣最大的噩耗。