龍吟虎嘯：美打俄抑歐所圖甚大

對美國而言，通過俄烏之戰消耗俄羅斯是遠遠不夠的，那麼它要達到甚麼目的？對此，拜登政府從來沒有明言。在美國的多份國家戰略安全報告中，也只是籠統地講俄羅斯是美國危險的競爭對手。以俄的實力能夠威脅美國多少呢？有多大危險呢？美國也似乎講不清楚。

不過，這沒關係。對帝國爭霸而言，有些事情是不需要講清楚、弄清楚的，只要認準了對手的力量夠大、有潛力威脅到自己，就要展開競爭、打壓乃至消滅對手。從歷史上看，俄的「前身」蘇聯不是一開始就和美國過不去的，二戰的時候美蘇還是共同反法西斯的戰友，並肩作戰。然而勝利後，因為各式各樣的大小利益，文化差異，制度不同，價值觀相左，猜忌叢生，雙方很快翻臉；因為勢均力敵，都夠強夠大，美蘇立刻就成了帝國爭霸戰，要你死我活。

如是鬥了50年，美國用軍事壓力、經濟競爭、和平演變大忽悠「三管齊下」把蘇聯肢解，四分五裂，「蘇維埃第一帝國」解體，這之後的俄羅斯事實上已威脅不到美國利益。然而，俄帝國的骨架還在，血肉還在，根基還在，武裝還在，「民族性還在」，這是讓美國坐立不安的。俄羅斯要圖民族復興，要光復昔日帝國威風，要重整被美國西方分裂的舊山河。這個「危險性」和「強大勢頭」，美國是強烈感覺到的。更重要的是百年大變局中，俄羅斯的復興不是單打獨鬥，而是和世界上的兩大強勢力歐洲和中國尋求合作。

歐洲是美國歷史悠久的盟友，但早年列強之爭的恩怨不少，當今世界在經濟、金融、科技、高端產業等各方面的市場之爭激烈，歐洲若與俄羅斯消除恩怨、經濟合作，對美國的獨霸構成瓦解。因此，離間俄歐、挑起戰爭、分而治之從來就是美國的核心戰略，拉整個歐洲下水，消耗歐俄，進一步掌控歐盟，壓垮俄羅斯。然而，美國的這個目的不易達到，一是俄羅斯不可能敗；二是歐洲不可能長期消耗於這場戰爭；三是烏克蘭終究會被出賣。