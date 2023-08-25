坦言集：金融之戰

在烏克蘭打的是消耗戰，消耗的從武器到後勤，乃至人員，在在需錢。武器愈是先進，生產（不計研發）的成本愈高。烏克蘭戰爭已不是傳統的陣地攻防戰，而是立體戰，包括雷達電子戰、衞星設施，消耗的金錢便不僅只是戰場上的死傷、武器銷毀，而涉及眾多的產業供應鏈、生產鏈、價值鏈，覆蓋國家經濟的大部分，戰爭便是整個經濟的戰爭。經濟轉變成戰爭經濟佔了大部分。戰爭便是整個經濟的戰爭，拚的從根本上說便是經濟，整個國家經濟，軍事只是經濟的一個較小部分。

此所以美國從開戰時的意圖是希望以戰爭消耗俄羅斯的經濟。一開始並沒有考慮在戰場上打敗俄羅斯，而是寄望於戰爭消耗拖垮俄羅斯經濟，不戰而勝。可惜，美國低估了俄羅斯的生產與資源能力，高估了西方金融和經貿制裁的效果，也低估了俄羅斯應對的政策智慧。

俄羅斯以一敵北約30國，即使雙方都未盡全力，但消耗的程度已比以往幾場美國參與的戰爭為高，且未知伊底。俄羅斯是傾全國之力，特別是石油天然氣資源收入。其國防工業生產規模仍在，生產成本遠低於美國歐盟，庫存積累也不少。

早些年，俄羅斯已調整經濟，貿易順差擴大，即使積累的外匯儲備被美國歐盟等凍結，餘下的力量仍可支撐戰爭現時的消耗。只要俄羅斯與沙特阿拉伯合作，把國際油價維持在較高水平，以折扣價出售給中國、印度，乃至輾轉返售給美國歐盟，應可有足夠收入堅持下去。縱使盧布受壓，亦不會釀成金融危機。此外，俄羅斯還有不少方法繞過美國歐盟的金融制裁，美國歐盟亦未至把俄整體排除在SWIFT體系以外，留有不少漏洞。

相反地，美國表面強大，但國內金融財政問題嚴重，美國已不是越戰之前的富裕強盛。現時30多萬億美元的國債，仍在急增，已構成金融的巨大隱憂。美元備受各國排斥，一旦去美元化成氣候，美元匯率大跌，用發行美元來支付戰爭經濟的消耗便不能維持下去。

美國根本的問題是入不敷支，資不抵債。經濟政治都擴張過度。烏克蘭戰爭的消耗百上加斤，更依賴掠奪國外資金補它的缺口。因而，美國在烏克蘭戰爭中不會怕死多少人，消耗多少武器，浪費多少資金。但終極的弱點卻是金融，金融泡沫一穿破，全盤皆落索，即時要戰敗求和。