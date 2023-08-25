政情：劍擊賽在即 鄭泳舜備戰不遺餘力

因應明日喺亞洲博覽館舉行嘅劍擊表演賽，議員鄭泳舜（Vincent）由6月尾開始苦練劍擊技巧，仲搵埋「佩劍一哥」、前港隊運動員林衍聰從旁指導。之但係，出席表演賽嘅議員並唔止Vincent一人，咁到底仲有邊個呢？答案揭曉，原來議員陳祖恒（Sunny）、邱達根（Duncan）亦同時「秘密練兵」，為即將來臨嘅表演賽積極備戰。

陳祖恒邱達根亦秘密練兵 Vincent話佢哋3位議員近日一齊努力練劍，大家嘅狀態都唔錯，冀表演賽當日一展身手之餘，兼且為來港參與「亞洲少年劍擊精英聯賽」嘅亞洲各地2,000多位小劍手打打氣。雖然3位議員都係劍擊嘅初哥，但Vincent話幸好大家都有做運動嘅習慣，具備一定嘅體能，即使接觸劍擊只得個多月時間，但好快就掌握基本技巧，而佢更因此而愛上劍擊運動，添置整套裝備以便日後鑽研劍術。至於戴眼鏡不利體育運動嘅講法，Vincent話劍擊嘅世界不適用，其實面罩並唔會妨礙四眼仔嘅視野咁話。

親身體驗劍擊嘅Sunny，都話呢種運動對體能要求頗高，但玩落就覺得非常有趣同刺激。Sunny話今次表演賽除咗佢同Vincent、Duncan，屆時仲有一名政府官員「神秘登場」，一齊同場較技，非常期待咁話。