政情：搞夜市活動 議員叫倣效北宋

有幾位議員早前去珠海考察，珠寶商人鄺美雲（Cally）都在場，畢竟佢嘅家鄉就係珠海市斗門區，對當區好熟悉。話說呢班議員喺考察之餘，又順道參觀描繪北宋時代繁華市集嘅動態版《清明上河圖》展覽，而展覽場地附近都有個市集，嗰度有好多特色消費品，如飾物、糕點、手製雪糕，仲有港人至愛嘅魚蛋，亦有日本嘅關東煮。

北宋距今有千年，實在好遙遠，似乎大纜都扯唔埋。但呢班議員就覺得政府可以參考吓，啟發香港夜市文化，政府要參考多啲周邊城市嘅做法。議員陳學鋒就話搞夜市可以令年輕人發揮創意，認為海濱長廊同公園夜晚「靜蠅蠅」其實好浪費，不如搞啲活動，令社會氣氛好啲、帶動消費。漁農界議員何俊賢就話香港缺乏新嘅旅遊點，希望政府可以降低墟市政策同公共衞生牌照等嘅門檻，等有意創業嘅年輕朋友能透過低門檻進入市場，就可以增加經驗同歸屬感。