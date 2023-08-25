政情：參加慈善獻唱 李鎮強講笑驚怯場

灣仔伊利沙伯體育館下個月8日有個大騷，就係有13個議員獻聲嘅「立會好聲音」慈善音樂會。儘管今屆議會有好多議員擅長唱歌表演，譬如「立會男團」就不時去到地區用歌喉娛樂坊眾，但成員之一嘅李鎮強就話自己過往表演嘅場地，最大都只係灣仔修頓，如今首次上伊館面對台下兩至3千名觀眾，佢笑言「睇吓會唔會腳震」。

大家傾向揀舊歌 議員習慣公開發言，照計好少會怯場，而李鎮強就話已初步物色當日表演嘅歌曲，主要係圍繞90至00年代嘅作品，心水選擇不外乎Beyond、譚詠麟或李克勤。其他參與音樂會嘅議員雖然同李鎮強一樣唱「別人的歌」，但選曲方面都可謂自成一格，被喻為「立會梅姐」嘅容海恩就話唔會揀梅艷芳嘅歌，而係打算唱張國榮嘅快歌「Monica」，事關佢向來都喜歡演繹「哥哥」嘅歌曲，加上自信唱快歌都搞得掂，但跳舞就未必得，佢話「要有番個人特色」喎。陳凱欣就話唔會揀快歌，因為佢相信音樂會嘅觀眾偏向成熟，話會挑選陳慧嫻嘅作品。睇嚟音樂會嘅歌曲都係以舊歌為主，其實都好合理，畢竟上台獻唱嘅議員年紀，都唔係十八廿二啦。

雖然下個月嘅音樂會，「立會男團」並唔齊腳，但有10多位議員一齊參與，咁龐大嘅陣容都係頭一趟，另外仲有多名電視台藝人都會響應演出，據講仲可能有「神秘嘉賓」、邀請官員及政治助理上台一展歌喉添。至於音樂會門票則將於各區免費派發，開支由香港賽馬會等機構贊助。