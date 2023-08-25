政情：田北辰：自研AI漏洞多 關乎人命勿蹉跎

有現成防溺系統唔用 政府不分輕重 意外一宗都嫌多！康樂及文化事務署7月底喺觀塘泳池戶外副池，試用自行研發嘅「人工智能遇溺偵測系統」，但議員田北辰(田二少）質疑呢個AI系統問題多多，又直指同生命攸關嘅嘢，點解唔買現成嘅系統，反而要用初期研發嘅嚟慢慢試？

田二少尋日喺社交平台貼文，佢引述近日死因庭裁定一名喺公眾泳池溺斃嘅老婦係死於意外嘅報道，死因裁判官話有證供反映案發時本應負責巡池嘅5名救生員當中，有4人因為各種原因離開崗位，剩餘一人專責巡池，唔符合署方制訂「兩台兩巡」嘅人手要求，又向康文署提出建議，其中兩項針對確保有救生員站崗同設立處分制度，以避免救生員擅離崗位。

點解會提起呢宗意外？好明顯係觸動到田二少嘅神經。佢話當時泳池救生員人手足夠，但有人離開崗位，假如泳池裝有成熟嘅AI防溺系統就可以及時偵測意外，發出警報提醒救生員，所以佢一直推動政府安裝AI防溺系統，事關單靠救生員根本處理唔晒，況且依家仲咁難請人。

康文署上月底喺觀塘泳池進行AI系統測試，但田二少話呢個自行研發嘅水底鏡頭AI系統，業界討論過好多次，發現有唔少問題，又引述有傳媒報道指測試期間出現鏡頭入水情況，仲有其他有待解決嘅問題，例如鏡頭模糊同埋畀泳客遮住鏡頭，都會影響防溺嘅成效。

鏡頭入水易被遮擋 但負責呢個項目研究嘅港大人工智能實驗室總監，當時已回應傳媒話目前只係試行階段，目的確保未來全面運行時再無盲點，又強調針對入水嘅問題而作出改善。

跟住田二少話唔明呢啲嘢同生命安全有關，點解政府仲要試自行研發嘅系統，而唔係嗱嗱聲去搵套喺市面上已經用緊嘅系統返嚟試，例如佢之前提過參考將軍澳一間學校用緊嗰套，政府就話要逐步逐步嚟。

佢仲話香港係一個國際化嘅智慧城市，防溺系統並非新技術產品，而且有好國際化嘅標準參考，即使依家香港係要追落後，但唔係由初期研發階段產品開始試，尤其係同生命有關，更應該爭分奪秒。

舊年田二少已建議康文署，喺公眾泳池引入遇溺警報系統，但署方回覆話受疫情影響，研發機構未能進行試驗工作，仍會繼續跟進試驗結果同評估系統係咪適合安裝，佢當時就直斥署方嘅回覆係「廢嘅」！