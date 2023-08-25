Tesla切線撞鐵騎 網民斥無落車慰問

【本報訊】司機揸車記得要留意路面情況，稍有分心就有可能造成意外傷及他人。有網民周三在社交平台上載一段「車Cam」影片，見到一輛Tesla電動車在切線前夕，司機疑無留意路面情況，向左切線時直接撞上一輛電單車，鐵騎士連人帶車倒地，幸無大礙。

不過，Tesla司機事後一個舉動引起眾網民批評，就是他竟在意外發生後「無落車慰問」鐵騎士。

根據影片顯示的時間，事發於周三晚7時39分，地點位於深水埗荔枝角道。涉事的黑色Tesla在駛經與塘尾道交界的路口後，司機疑沒有留意倒後鏡，於楓樹街燈位前方切線左轉，未料撞上早就從後駛至、近乎與其平排的電單車。電單車司機被撞倒在地，但仍可自行爬起身，後方車輛亦及時煞車才避免發生致命意外。期間，Tesla司機只有打開車窗了解情況，足足有近半分鐘亦坐在車內，沒有落車慰問鐵騎士的傷勢。

質疑是否覺得自己冇錯 Tesla司機的舉動，引起大批網民回響，均批評其在事發後無第一時間落車了解對方傷勢，「撞完仲唔落車，覺得自己冇錯？」、「好彩後面架大車停得切咋」、「撞倒人都唔落車睇吓」、「個Tesla司機唔落車即係覺得自己冇錯」、「Cut線冇擰頭」、「唔明點解咁樣都仲可以唔落車」。