屯赤隧道巴士自焚 濃煙滾滾 乘客逃生

前往機場的雙層龍運巴士，昨晨駛經屯赤隧道期間，疑因機件故障導致車尾起火。車長察覺後慌忙停車，即時疏散乘客並報案求助。消防接報趕至，迅速開喉撲滅火勢，事件中幸無乘客受傷，惟巴士車長報稱不適，需要送院檢驗。龍運巴士表示，涉事巴士於本月初通過年檢及獲批行車證，相信起火屬個別事件，並會檢查同類型巴士以策安全。

昨日上午9時許，一輛A33路線雙層龍運巴士，沿屯赤隧道往機場方向行駛，期間巴士車尾有機件突然冒煙起火，車長察覺後，隨即在管道內停車疏散車上乘客，並且通知公司有關情況，以及安排車輛接載乘客繼續行程。消防接報趕至，出動一隊煙帽隊及開動一條喉灌救，未幾把火勢撲熄。事後姓李（47歲）車長報稱身體不適，需由救護車送院治理。

有人沿石壆離開隧道 巴士起火期間，隧道管道瀰漫白煙，有乘客等不及接駁車輛到場，急不及待沿隧道旁邊的石壆前行，涉事巴士事後被拖返車廠維修。因應事件，屯門赤鱲角隧道公路往機場方向管道慢線封閉，上址的交通十分繁忙。及至上午約11時，運輸署宣布現場管道慢線解封，交通始陸續回復正常。

龍運巴士有限公司表示，龍運一輛往機場的巴士駛至屯赤隧道時，疑因機件故障引起小火，車長即時停車並安全疏散乘客。涉事巴士於本月初通過年度檢查並獲有關當局批出行車證，初步調查後相信屬個別事件。龍運已安排昨午與巴士製造商檢查該巴士以確定事故成因，並於即日內檢查所有同類型巴士。