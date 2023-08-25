唆擺青年認企圖販毒 師爺9‧14判刑

【本報訊】高院上訴庭前年判企圖販毒罪成的青年馬家健上訴得直，撤銷定罪之餘，質疑代表上訴人的律師團隊有將罪責推給其客戶之嫌，以換取另一同案人士撤控。執法人員調查後拘捕涉嫌唆擺上訴人認罪的「師爺」及大律師。兩人被控串謀妨礙司法公正罪，其中「師爺」昨在區域法院認罪。案情指被告曾主張「一招一放」，由馬一人承擔刑責會有好處。法官把案押後至9月14日判刑，期間被告續還押。

60歲被告陳強利，報稱退休人士，有搶劫等案底。他在2021年8月被捕，扣押至今。他被控於2017年1月27日至11月21日期間，關於海關販運1,185克可卡因的刑事案中虛假地表示洪智謙從沒要求馬家健收取包裹；陳述洪智謙並不涉案。

同案大律師10‧5受審 同案33歲大律師張曉惠，早前表示擬不認罪，排期10月5日開審。

案情指，馬因工作關係認識洪，2016年洪要求借用馬的住址收包裹，馬同意，並按指示將領取郵件通知卡交給洪的朋友。同年馬涉企圖販毒被起訴，法庭下令他還押。2017年1月，被告接觸馬，說是由馬父延聘，馬相信說法，正式延聘被告。同年3月，被告向馬表示，案件無可爭辯，建議認罪，又提出「一招一放」，即若馬認罪，法庭便會釋放洪。如馬一人承擔刑責，案情會較輕，法庭或輕判。馬遂簽署聲明書，內容提及決定認罪，前提是洪獲不提證供起訴。

被告說馬或會被要求補錄口供，向馬提供講稿，內容說馬之所以指受「阿謙」指使，因「阿謙」欠他錢，實際上指使他的是「強哥」。2017年8月，馬在提訊日認罪，同年11月在高院原訟庭申請撤銷認罪答辯獲批，同時馬取消對被告的延聘。2019年4月，陪審團裁定馬企圖販毒罪成，2021年7月馬上訴得直。案件編號：DCCC 37/2022