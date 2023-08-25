無業男女學生遇查 檢值94萬可卡因

【本報訊】海關人員早前根據線報及經調查後，於前日下午在馬鞍山展開反毒品行動，期間在耀沙路11號一私人屋苑，發現一對男女形迹可疑，人員隨即上前截查，並在該名男子攜帶的環保袋內，檢獲一批約重1.2公斤、市值約94萬元的懷疑可卡因。

人員經初步調查後，隨即拘捕該對男女，據悉22歲被捕男子報稱無業，同行的19歲女子則報稱是一名學生。人員其後把兩人押返屋苑一單位搜查，結果再檢獲一批毒品包裝工具。案件仍在調查，不排除有更多人被捕。

機場截大麻花 拘兩男破工廈毒倉 另外，海關人員於本周二（22日）在香港國際機場，查驗一批從美國抵港、報稱載有羽絨外套的空運貨物，期間在19箱貨品中，發現其中9箱藏有約30公斤懷疑大麻花，市值約720萬元。海關毒品調查科跟進調查後，於前日下午在香港空運貨站，以涉嫌販運危險藥物罪，拘捕一名報稱貨車司機的42歲收貨男子。關員隨即進行監控遞送，其後於新蒲崗一工廈單位外，拘捕一名報稱裝修工人的43歲收貨男子。

海關經初步調查後，相信涉案工廈單位在數日前由該名43歲男子租用，懷疑有人準備囤積大量毒品，以便進行分銷，而該批大麻花混雜衣物內不加掩飾，是次行動已搗破一個剛成立的毒品儲存及分銷中心。42歲被捕男子其後獲釋，至於43歲被捕男子則仍被扣查。