巴士自瀆 破窗逃脫 23歲爸爸囚4個月

須賠償九巴近七千元 無業爸爸在雙層九巴的下層向身旁女乘客露械自瀆，之後跑往巴士上層，以玻璃手錘打爛車窗，並從破洞跳出車外逃去。他之後被落案起訴刑事損壞及作出有違公德行為罪。被告早前於九龍城裁判法院承認該兩項控罪，昨被裁判官葉啟亮判處監禁4個月，並須賠償巴士公司6,850元。葉官指本案控罪嚴重，報告亦指被告沒有深切反省且重犯機會高，須保護公眾而判處阻嚇性刑罰。

23歲被告陳子傑，報稱無業並育有一名一歲多兒子，過往有8項案底，當中7項與本案類同。他被控於2023年5月17日，在油麻地彌敦道與登打士街交界九巴63X線屯門往佐敦方向巴士上，無合法辯解而損壞九巴63X線上層車廂兩塊玻璃。他另被控在同日同一巴士上，作出性質猥褻，淫褻及令人憎惡的有違公德的行為，即在女子Ｘ面前展示其生殖器部位進行手淫。

報告指無深切反省 重犯機會高 辯方求情指被告其實有深刻反思，因兒子日漸長大，被告不希望兒子會因有一名常坐牢的父親而感羞恥，又坦言不想再次進出法庭，否則不知如何面對正成長的兒子。被告願意承擔法律責任，亦承諾會合作，接受心理輔導，就醫及服藥，並願意賠償巴士公司損失。辯方又指被告已還押兩個多月，已失去一段時間的自由，望裁判官給予最後機會。惟裁判官反駁指感化官認為他沒有深切省悟，且沒有具體改變狀況的動力和計劃，才指感化對他沒有幫助。加上他過往亦曾違反感化令，裁判官認為須判處阻嚇性刑罰。

案情指，事發傍晚6時許，被告和女事主Ｘ並排坐在涉案巴士下層座位，駛至案發地點對開時，被告突然掏出陽具，在Ｘ面前自慰約3秒。Ｘ感到驚慌，高聲呼救，同時被告衝向上層，用手錘打爆玻璃窗，跳車逃去。執法部門展開調查，終拘捕被告。警誡下，被告說：「我係一時性衝動，先會攞下體出嚟打飛機，而且當時我因為驚畀人拉，先會打爆巴士嘅玻璃。」案件編號：KCCC 1503/2023