貨車司機跳汀九橋 遺體撈獲

【本報訊】昨日清晨6時許，青馬管制區職員從閉路電視發現一輛貨車，停在汀九橋往九龍方向橋面，職員前往了解，發現車內空無一人，由於懷疑有人跳橋輕生，遂慌忙報案求助。救援人員及船隻趕至搜索，執法人員則聯絡貨車公司了解，在獲悉該名司機身份後，隨即通知司機家屬到場。據貨車公司職員透露，事主入職一年多，已婚且育有子女。

至清晨7時許，有市民在荃灣麗城花園對開約10米海面，發現有人形物體漂浮。消防接報趕至，救起一名男子，惟經檢驗後證實他已經不治。人員在場沒有檢獲遺書，經初步調查後，證實該名姓吳（37歲）死者為汀九橋跳橋男子，其遺體由仵工舁送殮房，死因有待驗屍後確定。

老翁天橋飛墮 倒斃行車線 另外，前晚深夜11時許，有市民途經順利紀律部隊宿舍對開的新清水灣道天橋時，發現天橋上遺下一支拐杖，由於懷疑有人跳橋，遂探頭往橋下查看，赫見一名老翁倒臥在新清水灣道往順利邨方向中線，遂慌忙報案求助。救護員接報到場，經檢驗後證實老翁已經不治。執法人員在場未有發現遺書，經初步調查後，相信姓梁（86歲）死者由上址天橋墮下，其死因有待驗屍後確定。