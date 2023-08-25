女院友爭執撞跌 94歲婦不治列誤殺

【本報訊】執法部門在本周一（21日）上午9時54分接獲一名女子報案，指本周日（20日）其姓鄧（94歲）母親盆骨受傷，清醒被送往瑪嘉烈醫院治理。初步調查顯示，該名94歲女子與一名姓梁（93歲）女子，懷疑於本周日在葵涌荔枝嶺路一院舍因瑣事爭執，期間該名94歲女子據稱懷疑被該名93歲女子推撞並跌倒在地上。執法部門於本周一以涉嫌傷人拘捕該名93歲女子。被捕女子已獲准保釋候查，須於10月上旬向執法部門報到。

據了解，上址是一間老人院並裝設閉路電視，姓鄧死者和姓梁疑犯為上址住客。約3個月前，梁指摘鄧婦的助行架經常佔用走廊空間，兩人因此結怨。本周日，鄧婦與梁婦再因同一事件爭執，隨後在同日早上約9時47分，鄧在老人院的走廊遇到梁，當時梁婦用其助行架撞到對方，並導致鄧婦跌倒在地，她被送往瑪嘉烈醫院，當時證實為盆骨骨折。其後鄧婦的女兒本周一到醫院探訪母親得悉事件，向老人院查詢後便報案求助。梁婦被捕經警誡後，承認因憤怒而用助行架撞跌鄧婦。