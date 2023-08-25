慈正邨命案 敲牆噪音積怨多時 兩死者互投訴10次

獨居慈雲山慈正邨的八旬老婦，前日下午被保安員發現倒臥寓所外走廊昏迷，頭及頸有多處切割傷痕，送院後惜傷重不治。執法人員調查期間，揭發居於老婦樓下單位的六旬獨居男戶主，在住所內以拖板電線上吊，送院後同告不治。由於二人生前因噪音問題素有積怨，在案發前數小時老婦曾投訴遭對方騷擾，人員在現場更檢獲懷疑涉案的斧頭，因此不排除有人犯案後自縊，案件列作謀殺及自殺處理。

前日下午4時許，慈正邨正旭樓有保安員報案，指發現一名姓譚（85歲）老婦倒臥在15樓住所單位外走廊，身體多處受傷，並陷入昏迷。人員接報趕至，發現譚婦的頭及頸部有多處明顯割傷，懷疑遭人以利器襲擊，走廊牆身、地上俱遺下大量血漬。其後，譚婦被急送廣華醫院搶救，惜至下午4時46分被證實傷重不治。初步檢驗發現，譚婦後腦右邊有6處、頸部中央有3處，各有約10厘米長的切割傷口，其左手上臂亦有擦傷。

案發前女方曾投訴遭騷擾 執法人員封鎖現場，並在譚婦倒臥處約兩米外，檢獲一把懷疑涉案的斧頭，經初步調查後，得悉她與14樓一名姓周（66歲）男住客，在今年內曾因敲擊牆身的噪音問題，互相向管理處投訴約10次。在案發前數小時，譚婦曾向保安員投訴遭人騷擾。人員察覺情況可疑，遂於下午5時許前往周男的住所調查，繼而揭發他在屋內以拖板電線上吊，他被解下急送廣華醫院搶救，惟至晚上6時42分被證實死亡。人員在周男身上及其單位內，檢獲染血的上衣、褲及鞋，不排除與女死者的案件有關。

據了解，譚婦與周男俱無情緒病紀錄，分別獨居於上下兩層單位，而在案發地點及二人單位內，俱沒有財物損失或打鬥痕迹，初步相信譚婦遭人以利器襲擊致死，周男則屬於自殺。由於雙方生前因噪音問題素有積怨，案發前女方曾投訴對方，人員不排除有人因此動殺機，犯案後再上吊自盡。執法部門把案件列作「謀殺」及「自殺」跟進，並呼籲市民就案件情況提供資料及線索。

鄰居：聞拍門聲要求對質 昨晨記者到案發現場了解，發現周男的單位仍未解封，譚婦單位則被鎖上。據鄰居表示，前日案發前曾聽到一名男子拍門，要求譚婦「出嚟對質」，其後二人發生口角，未幾走廊位置傳出異響，該鄰居事後始知發生命案，對於感到惋惜。