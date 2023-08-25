醫健：職場健康：參與建造業安全大獎分享會暨頒獎典禮

建造業在香港經濟體系中擔當重要的角色，發展多項大型工程項目同時有不少樓宇翻新及保養工程要兼顧，既為建造業創造就業機會，也為業界的職安健帶來挑戰。為提升建造業界的安全水平，職安局聯同多個政府部門、機構、商會及工會舉辦「建造業安全推廣活動2023」，透過一系列活動，與建造業共同推廣職安健文化。

當中「第二十四屆建造業安全大獎」，大獎分享會暨頒獎典禮將於今年9月12日於香港會議展覽中心舉行，藉以嘉許在推動職安健方面有傑出表現的建造業機構。活動當日將公布及頒發各個獎項，亦有入圍機構分享他們實踐建造業安全措施的寶貴經驗。

同場亦會頒發「護心機構大獎」予得獎之建造業機構，大獎旨在表揚機構向前線員工積極推廣關注心腦血管病風險，鼓勵他們建立健康生活模式。入圍機構亦會分享他們在工作間推廣健康措施的經驗。

「第二十四屆建造業安全大獎分享會暨頒獎典禮」現正接受報名，歡迎各界踴躍參與，借鑑得獎機構的經驗，一同提升建造業職安健水平！

日期：2023年9月12日（星期二）

時間：上午10時至下午5時30分

地點：香港會議展覽中心會議室N101

費用：港幣$100（包括茶敍）

截止報名：2023年9月5日（星期二）

職業安全健康局

www.oshc.org.hk