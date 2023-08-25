醫健：醫患同行：對政府施政報告的期望（一）

政府正為來年施政報告積極聆聽市民意見，其中在醫療的章節中，為配合大灣區的發展以及更到位解決香港醫療問題的痛點，局長亦在不同場合預告未來工作重點，其中老大難的問題包括公私營失衡及側重專科發展而怱略基層醫療的精準布局，最近的「基層醫療發展藍圖」正正為香港怎樣發展更好配搭的基層及專科發展提出具體的建議，透過各地區康健中心作為基層醫療系統的樞紐，與私營基層醫療界織出基層醫療保護網，令「一人一家庭醫生」理念繼續發酵，在醫院內外提供一些更加全面、可持續、以病人為本的基層醫療服務。

另外，基層醫療專員更應被賦權，更好統籌現時雜亂無章的基礎醫療服務，透過「基層醫療健康管理局」，制訂更一致的KPI及服務指標，不單透過接觸人群的數量及頻率，亦可把指標化身為協助減低專科使用率及入院率等更實際標準，配合每區的健康目標，制訂合乎區內人口及質素保證的機制。最近政府推出的「慢性疾病共同治理先導計劃」，便是其中一例，透過地區康健中心找出三高風險的市民，在私家家庭醫生及社區專職醫護人員團隊的協助下，及政府資助部分檢查費用，透過多角度跨專業指導，以改善生活模式及藥物治療更好管理慢性病及其併發症，長遠達致減低入院重症高昂醫療成本。

由於現時醫療在公私營百花齊放，加上市民兩地交往頻繁，市民對公營服務在需求量、便利性、多元化、及跨境服務靈活性與日俱增。局方已表明將來會優化醫療券，包括服務種類會擴大至一些「認可醫療專業註冊計劃」，例如聽力學家、營養師、臨床心理學家及言語治療師，以及經專業評定而需要的醫療設備，例如助聽器等；以及把醫療券金額提質提量，增加金額及專項用於基層醫療等措施。

在跨境使用方面，現時香港居民只能有限度在大灣區指定地點，如港大深圳醫院使用醫療券，既有厚此薄彼及與港大關係「瓜田李下」之嫌，亦令數十萬在內地居住的香港市民得不到更多元化的港式醫療服務。局方更應在這方面開誠布公，主動開放更多高質素內地及港式醫療可使用醫療券，做到真正利民為民。

龐朝輝醫生

病人醫護權益協進會