公院專科門診全面擴展藥物送遞

【本報訊】醫院管理局「藥物送遞服務」由下周起全面擴展至全港7個公立醫院聯網的專科門診，包括尚未推行的新界西聯網專科門診。截至本月22日，該服務已為逾1,300位病人送藥，醫管局坦言人數並不多，惟認為服務是新開始，病人仍需時了解，預計推展順利後仍有助取藥的輪候時間減少。「藥物送遞服務」自今年3月推出，截至本周二已服務逾1,300名病人，當中90%屬於專科門診到診病人，其餘10%為遙距診症病人。醫管局總藥劑師李成章表示，現時只剩新界西聯網未推出，下周會推展至所有醫院聯網的專科門診。他預料，10%專科門診病人，即每日約2,000個病人使用相關服務。

李成章補充，若病人選用藥物送遞服務，在醫院診症後，可透過「HA Go」的「Pay HA」付款，及領取「排隊易」輪候藥劑部籌號，並在「HA Go」裏選擇藥物送遞服務。瑪麗醫院高級藥劑師陳頌瑩指，服務附設免費藥劑師用藥指導模式，當患者收到藥物後，藥劑師最遲一日內會在辦公時間致電患者提供詳盡藥物資訊及正確服藥知識，又會解答患者相關疑難，期望令患者更有信心服藥。每張處方劃一收費每次65元，不受處方上藥物的數量、重量、大小或種類影響，並可送遞醫管局轄下醫院或診所處方的大部分藥物。一般就診當日下午3時前確認送藥安排，藥物將於翌日送遞。