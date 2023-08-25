踏入夏季流感季節 籲接種疫苗

【本報訊】衞生署衞生防護中心宣布，根據最新監測數據，本地季節性流感活躍程度在上周持續上升並已超越季節性基線水平，表示香港已踏入夏季流感季節。根據最新的監測數據，本地季節性流感整體活躍程度自7月開始上升。衞生防護中心公共衞生化驗服務處和醫院管理局收集的呼吸道樣本中，最新的季節性流感病毒陽性百分比為截至8月19日一周的9.83%，主要流行的流感病毒為甲型（H3）流感。

一周錄7院舍學校爆發 同一星期，主要診斷為流感而入住公立醫院的比率為0.43宗個案（每一萬人口計）。另外，截至8月19日一周錄得7宗院舍／學校流感樣疾病爆發的報告，涉及40人。該7宗爆發個案分別在幼稚園／幼兒中心（兩宗）、安老院舍（3宗）及殘疾人士院舍（兩宗）發生。

中心發言人表示，接種季節性流感疫苗是其中一種預防季節性流感及其併發症的有效方法，亦可減低因流感而入院留醫和死亡的個案。政府已於去年9月起分階段展開各項季節性流感疫苗接種計劃，為合資格人士提供免費或資助的疫苗接種。2022/23年度的各項接種計劃將於8月31日完結，而下一年度的流感疫苗接種計劃將於9月底陸續開始。