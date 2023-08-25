搞夜市選址關鍵 觀塘海濱獲推薦

遠離民居交通完善 帶動九龍東發展 當局擬推展夜市經濟，有工會就促進香港夜市經濟，提出觀塘海濱夜市項目發展建議，目的是將觀塘海濱花園建設成為具特色和創意的HAPPY HARBOUR（港灣歡樂匯），成為市民及遊客的新蒲點。有議員則提到當局應提供必要的規劃和支援引導，以及採用統一電子消費等。

「工聯會旅遊聯業委員會」聯同議員鄧家彪昨日發布「觀塘海濱花園夜市發展項目」建議書，委員會副主席梁芳遠提到，經過3年疫情，市民及旅客的生活和消費模式都發生了變化，各地為促進經濟，把夜市經濟辦得有聲有色。香港應如何刺激夜市經濟，成為重振香港動感之都活力的重要一環。事實上，啟德郵輪碼頭落成十多年，淪為一個孤島，無論交通、零售、餐飲等均存在各種弊端，引起社會各界的關注和討論。

委員會建議將觀塘海濱花園一帶發展成為世界級的旅遊娛樂和休閒樞紐，主要發展零售餐飲及創意文化，但認為政府建議以商廈形式的規劃缺乏創意及規模，難以形成具有特色的吸引力，故建議將觀塘海濱花園長廊發展成為具有香港特色的綜合性觀光夜市。

而要搞好夜市經濟，選址相當關鍵和重要，他們提到選擇觀塘海濱花園長廊的原因包括地理位置得天獨厚，位於市區，來往自由方便，又遠離居民住宅區，同時交通網絡較完善，能夠帶動九龍東未來發展等。同時將夜市規劃項目主要分為幾個不同區域，舉例棧道及草地可以供遊客觀景及休閒體驗，予街頭表演者演出；而觀塘繞道天橋橋底區域，能夠規劃成多個不同功能區域，形成一個綜合性嘉年華場地，包括香港工業博物館、潮流創意活力市集、啟德觀光橋等。

倡政府僅規劃 民間管理營運 議員鄧家彪指出，有關夜市的經營和管理，建議由政府提供必要的規劃和支援引導，再交由企業或組織直接參與設計、建造、招商、管理及營運，為海濱花園注入創新多元用途和可持續發展概念，以及建議夜市的區域採用統一電子消費，經營者以營業額的百分比繳付租金，減輕經營者負擔，防止夜市消費定價過高。而項目落成可以豐富市民和訪港遊客的夜生活，吸引旅客多停留一晚，對旅遊業及相關行業有莫大幫助。

鄧又指，美食區及創意市集，可以令業界發揮創新、創意，也可以低成本去創業，有利推動九龍東的整體發展，帶來巨大經濟效益。由於涉及多方面的範疇及影響深遠，須政府的各項政策支持，旅遊及相關業界、區議會及工商團體等齊參與和推動，相信能達到集思廣益做到最大效果。

委員會主席林志挺則提到，要搞好香港的夜市經濟，短期可以借助下半年多節假，如中秋節、國慶節、聖誕元旦、春節辦多些活動，加上各大商場提供晚上優惠時段，先搞好夜市氣氛。而觀塘海濱夜市項目建成，將成為一個長久、具有香港特色的世界級旅遊景點，必將受到世界各地遊客及香港市民歡迎，為香港旅遊業注入新氣象，吸引更多旅客前來觀光消費。