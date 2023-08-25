港對外商品貿易連挫15月 菲馬德貨值跌幅最嚴重

【本報訊】本港對外商品貿易數字連跌15個月！政府統計處昨公布最新數據，7月份本港整體出口貨值為3,452億元，按年跌9.1%；進口貨值為3,751億元，跌7.9%。單月內錄得有形貿易逆差300億元，相等於商品進口貨值的8%。政府指，上月輸往內地、美國及歐盟的出口均減少；而輸往大部分其他主要亞洲市場的出口錄得不同程度的跌幅。展望未來，外部環境困難，在短期內將繼續令香港的出口表現受壓。

泰國進出口貨值俱升一成 按國家或地區分析，7月輸往亞洲的整體出口貨值下跌11.6%。其中，最嚴重的菲律賓跌29.6%、馬來西亞跌24.6%、南韓跌17.4%、中國內地跌15.2%、日本跌13.2%；泰國則升11.5%。至於其他地區，德國亦跌22.5%、美國跌5.8%，英國則升34.6%。進口貨值方面，南韓跌30.3%、越南跌20.7%、馬來西亞跌20.2%、台灣跌19.4%、日本跌10.4%和內地跌4.5%。泰國則升11.0%。

按主要貨品類別分析，電動機械、儀器和用具及零件的出口貨值按年跌14.6%；進口貨值亦跌11.6%；辦公室機器和自動資料處理儀器，出、進口貨值分別跌19%及31.3%。

今年首7個月累計，商品整體出口貨值較去年同期下跌14.6%；商品進口貨值下跌12.5%。同期內錄得有形貿易逆差2,616億元，相等於商品進口貨值的10.3%。