網上煽惑刀刺警 技術員判囚半年

【本報訊】2021年7月1日銅鑼灣發生孤狼襲擊執法人員事件，翌日有人於網上疑散布言論以煽惑他人襲擊人員，其中一名科大助理技術員揚言「要刺破胸/背肌同布」、「唔係好想有手足好似梁叔咁刺殺完自刎」。他早前承認一項煽惑他人有意圖傷人罪，押後至昨在區域法院判刑。法官指，被告由被捕至今雖歷時逾兩年，但部分時間屬辯方要求押後，認為這不是減刑因素，考慮到被告認罪，判被告入獄6個月。

38歲男被告黎哲，無案底，之前在香港科技大學任職。他被控於2021年7月2日，有意圖而非法煽惑他人非法及惡意傷害警務人員身體受嚴重傷害。辯方早前求情指，事發至今已兩年，對被告構成壓力，望酌情減刑。惟法官認為這非減刑因素，以9個月監禁為量刑起點，因認罪減刑至6個月。

引用相片講解傷人方式 案情指，2021年7月1日晚，有一名執法人員於銅鑼灣被男子梁健輝用刀插背，梁之後在現場自殺。翌日，網上討論區有人發布題為「『技術討論』應該點用刀？」的貼文，被告以其連登帳戶作回覆稱「刀嘅形狀好重要」、「要刺破胸/背肌同布」及「單拖狗不常見啦，唔係好想有手足好似梁叔咁刺殺完自刎」等，又引用有人用刀刺頸和使用刀具的相片。被告於同月9日被拘捕。案件編號：DCCC 321/2022