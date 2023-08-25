逾3.8萬人經搶人才計劃抵港
【本報訊】港府近年致力「搶人才」，勞工及福利局局長孫玉菡表示，港府於去年12月底起落實招攬人才的措施，包括新設以高薪和高學歷人才為目標的「高端人才通行證計劃」，以及取消「優秀人才入境計劃」年度配額，為期兩年。
已超全年輸入3.5萬人目標
孫稱，吸引人才措施反應非常踴躍，截至上月底共收到約12萬宗申請，超過7.5萬宗獲批，已有逾3.8萬名申請人經各項人才入境計劃抵港，僅7個月就超越每年至少輸入3.5萬名人才的目標。
孫玉菡接受內地傳媒訪問時稱，在各項人才入境計劃中，高才通計劃反應尤其踴躍，由推出至上月底，已接獲超過4萬宗申請，批出超過3萬宗申請。至於優秀人才入境計劃的優化措施接獲約4萬宗申請，由於採取計分制，處理申請需時，至今約一萬宗申請已獲批，為優才計劃推出以來獲批宗數最多的一年。
他表示，港府仍需繼續積極吸納更多世界各地人才到港發展，指會密切留意各吸引人才措施的推行情況，適時檢討和調整這些措施。他又強調，在廣納人才的同時，港府的入境管制並未鬆懈，指入境事務處有行之有效的機制，在審批各項輸入人才計劃的來港簽證或延期申請時嚴格把關，確保只有合資格人士獲准來港。
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