入境處持續優化換證打擊黃牛

【本報訊】本港全面通關之後，市民對換領新智能身份證及特區護照等需求殷切，一向服務以人為本的入境事務處雖然持續優化預約申請安排，惟仍有不少市民反映預約有困難。有組織昨日約見入境處會面反映情況，又指入境處持續更新網上預約系統及換證方式，避免「排隊黨」或「黃牛黨」出現，認同有關措施有效，現時相關斂財的情況不復見，冀處方繼續打擊。

工聯會昨與入境處會面，反映市民預約換證的困難，例如長者不諳電腦操作，未能自行網上預約，即使有人協助網上預約，但預約長期爆滿。議員鄧家彪形容今次交流正面，亦表示明白入境處面對申請驟升，壓力亦倍增。

工會盼延長辦公增預約名額 他指出，目前只有6間指定的人事登記辦事處供換領身份證，相較2018年為配合更換身份證的9間智能身份證換領中心為少，兩者覆蓋率有一定距離，希望處方可以增撥資源，設更多辦事處之餘，亦可考慮延長辦事處服務時間，以及在星期日及公眾假期加開服務，增加預約名額，處理市民的換證需要。他又指處方暫未有回應，相信或因技術上有考慮。