情緒教育危機評估 助學童免受家暴苦

團體﹕睹親人打罵 心靈亦創傷 虐兒事件屢見不鮮，喚起社會對支援家長照顧兒童的關注。有家暴防治中心近年進行的調查發現，逾40%的受訪學童曾目睹或聽到家人吵架，部分甚至見證家人打架，令到心靈受創；另有約40%學童又說自己曾被家人打罵。調查又指近30%家長情緒出現問題，影響親子關係。團體指情緒教育及家暴危機評估服務能夠協助改善劣況，減少家庭暴力發生的風險。

「和諧之家」於2020年至今年間，透過到訪多間幼稚園及小學，向1,966位幼稚園學童及2,724位小學學童收集問卷，發現有41.9%受訪幼稚園學童及44.0%小學學童曾看見或聽到家人吵架；另有約四分之一的受訪幼稚園學童及小學學童曾看見或聽到家人打架。而在小學學童群組當中，有約10%受訪學童表示經常看見或聽到父母打架；超過40%的受訪學童表示他們會因家人之間的衝突，而感到受傷害。

逾四成學童冀向人傾訴 至於涉及學童自身方面，調查發現超過45%的受訪幼稚園學童及逾54%的受訪小學學童表示自己曾被家人罵；另有超過35%的受訪幼稚園學童及接近40%的受訪小學學童表示自己曾被家人打。而在小學學童群組當中，有約6.2%受訪學童表示經常被家人打；而超過40%的受訪學童表示，他們希望能與老師或社工傾訴家庭問題。

和諧之家亦向125位幼稚園及小學學童的家長收集問卷，發現28.7%的受訪家長出現中度至嚴重的情緒倦怠情況。該會於2020至今年間推行的「賽馬會童心踏步計劃」，為全港近6,000名小學及幼稚園學童及家長提供情緒教育及家暴危機評估服務，並跟進家暴高危的學童。

團體指出，家長參與以自我關懷為本的6星期介入小組後，與沒參與的家長相比發現，介入小組有效提升參加者的正面情緒、減緩負面情緒，以及減少使用體罰及或冷漠看待兒童作管教手法的頻率，亦能有效地幫助家長減低情感倦怠的程度。

研究團隊認為，計劃能改善家暴問題對學童和家長的影響，同時改善親子關係，並減少家庭暴力發生的風險，指進一步的專業培訓以及研究將有助於推動香港保護兒童的計劃，進而有助於家庭成為學童和家長的避風港。和諧之家亦說，家長承受着經濟、婚姻問題、子女課業、工作等壓力，同時又背負着許多社會對家長的期望和要求，往往忽略了自己的需要和情緒健康。然而，只有當家長能夠照顧好自己，才能更好的照顧孩子和家庭。