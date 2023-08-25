房協接手首置項目 議員指可壓成本利潤

【本報訊】荃灣油柑頭港人首置住宅用地流標，房屋局隨即邀請房屋協會承接有關項目。議員梁文廣認為，政府在資助房屋政策的靈活性不足，是次項目要求全部單位用作「首置」，標書上對價格折扣及單位面積等有所限制，有關土地又要平整，成本轉嫁發展商，種種因素都限制他們參與意欲。而最後由房協首次承接的「首置」項目，梁認為是最好做法，亦不擔心房協欠缺經驗。

對流標早有心理準備 地政總署前日公布，荃灣油柑頭港人首置住宅用地流標，是今年1月後相隔約7個月再次出現官地流標情況。儘管是次招標被取消，政府認為該用地適合發展首置項目，故邀請房協承接有關項目。梁文廣坦言，目前市場對於樓價走勢、銀行利息及地產商是否有意參與政府項目都不太樂觀，對該項目流標早有心理準備。他認為有時「跑慢」過大市，若當局定下項目就要按計劃去做。

而由房協承接首置項目，梁文廣指可令成本及利潤上有所壓縮，房協過往也有參與發展夾屋的經驗。至於項目流標是否反映發展商以「樂建居」等方式參與資助房屋項目意欲低，梁則表示，政府已公布的兩幅「樂建居」地皮位於東涌和柴灣，已作平整，難以直接比較；相對來說也有一定社區發展和交通配套，較今次油柑頭地皮優越，地價折扣下對發展商仍有吸引力。