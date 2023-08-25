簷篷石屎墮車路 法團主席遭帶走

【本報訊】昨日清晨7時許，執法部門接報，指灣仔謝斐道151至161號金聲大廈一樓層簷篷，有一塊石屎鬆脫，飛墮大廈對開行車線，大量碎石四散地上。執法人員接報到場，發現地上留下一塊如渠蓋般大的石屎，隨即封鎖現場一帶範圍，並且登樓到涉事單位調查。

大廈正籌備維修工程 據了解，該塊石屎於凌晨時分墮下，擊毀低層一單位的窗戶，姓任（63歲）男戶主至早上始通知保安員報案。消息指，塌石屎的單位業主為大廈業主立案法團主席，人員事後帶走該名姓黃（60歲）男子協助調查。有街坊指出，大廈法團近日正籌備進行樓宇更新工程，詎料工程未展開已發生飛墮石屎事件。

現場附近另一幢樓齡與金聲大廈相近的唐樓，早年先後完成多次樓宇更新工程，惟居民伍先生指出，當時屋宇署等部門跟進工作較差，並形容相關人員做事「官僚」。附近花店職員黃女士則指，近日本港屢有石屎飛墮事件，她身為長者亦感到憂心，直言石屎塌下「擔遮都無用」，惟有盡量行入騎樓底以策安全。