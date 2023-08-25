高院頒令暫緩執行高球場環評

土拓處仍可進行前期工作 不可破壞環境 香港哥爾夫球會早前申請司法覆核，指環保署有條件接納粉嶺高爾夫球場用地的環評報告屬越權，要求推翻該決定，司法覆核案暫定明年5月審理。而哥球會期間就環評報告申請暫緩執行令，高院法官高浩文早前開庭處理有關申請後，昨日頒下判詞，批出暫緩令，直至司法覆核有結果為止。判詞表明土木工程拓展署仍可在該處進行各項研究工作，包括現場視察和樹木調查等前期工作，以及後續向城規會申請改劃等工作，但前提是不可進行任何工程或破壞該處環境的工作。

政府稱如期9‧1收回土地 政府發言人回應指，尊重法庭裁決，並稱政府會如期於9月1日，收回粉嶺公路以東32公頃粉嶺高爾夫球場土地，城規會亦會繼續進行法定城規程序。

申請人香港哥爾夫球會，答辯人是環保署署長，土木工程拓展署則被列為相關利益人士。本宗司法覆核案，初步已定於明年5月9日處理，但亦可能會改於較早日子。

有關是否應批出暫緩執行令方面，法官昨在判詞指，申請人提出球場本身及內裏的古樹及水松等，均屬文化遺產、場內亦有稀有的蝙蝠及飛蛾等物種，須作保育，不應為了急需解決房屋短缺問題，而破壞生態平衡。法官指單是須保育遺產等，已有表面證供要頒發暫緩令。

法官又指須考慮頒布暫緩令，會否造成不可修補的損害。法官指出頒布暫緩令後，不會影響政府工程，因為直至2024年底該處均不會進行任何工程，而且亦不影響政府於下月收回土地。判詞又指政府起初計劃把球場的32公頃土地發展房屋，但及後根據當時的環評報告建議，把擬建屋用地縮減至9.5公頃，如報告被推翻，政府的計劃可能有所改變。在權衡各方後，法官認為，現時確有風險，該處的環境會出現不可修復的損害，頒發暫緩令可以保障到公眾利益，減低損害的風險，故決定批出暫緩令。

當局指環評僅為釋善意 政府一方曾提及，根據已修訂的《環境影響評估條例》， 由於涉案用地少於50公頃，當局根本毋須製作環評報告及考慮報告建議，去決定如何發展士地，即使法庭判決推翻環評報告，亦只會淪為學術討論，當初政府要求製作環評報告，亦只顯示其釋出善意。不過法官認為，進行環評報告只是造假，法官亦對政府稱只為釋出善意感懷疑，並指現時證據顯示，政府有認真考慮報告的內容，以確保其建屋工程不會出現不可挽救的環境問題。因此法官認為所謂釋出善意只是轉移視線，而有關是次司法覆核，需處理的問題亦非學術討論。案件編號：HCAL 1258/2023