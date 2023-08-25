東隧後日實施易通行 收費廣場減至7線

3條通宵巴路線臨時改行紅隧 東區海底隧道是全港最後一條改為不停車繳費的過海隧道，將於下周日（27日）早上5時起實施易通行。當日凌晨起將有臨時交通安排，包括於早上4時至5時來回方向全線封閉。易通行實施後，收費廣場來回行車線將減少，運輸署呼籲市民禮讓；所有人手收費亭及快易通車道將會取消。另外，該署於下周日起容許使用隧道券的駕駛人士，於明年6月30日前申請退款。

運輸署總工程師/交通工程（九龍）王志恒表示，易通行實施後，往港島方向的7條行車線將減至4條；往九龍方向則減至3條。而易通行往港島的感應器安裝於隧道口，而往九龍方向則安裝於紅色的門架上，道路兩旁有告示通知進入易通行收費範圍。

王又稱，東隧下周日早上4時前，收費廣場會分段封閉部分行車線，僅保留3條收費通道，將藍隧道於當日凌晨零時起亦實施單向兩程行車，而在當日早上4時至5時，東隧來回方向全線封閉一小時，期間通宵巴士路線N619、N680及N691號線將會改道紅磡海底隧道。

運輸署副署長（策劃及技術服務）何廣鏗表示，易通行於5條隧道使用下，現時平均車流38萬架次，運作至今大致暢順，駕駛人士大致熟習新的交通安排。該署續稱，現時有98%的車輛已獲發車輛貼，而於已實施易通行的隧道中，約90%的車輛偵測到有安裝車輛貼，約70%的車輛已使用自動繳費。

隧道券將可申請退款 另外，隨着東隧實施易通行，運輸署首席運輸主任（管理）何均衡指，隧道券稍後仍可於大老山隧道及香港仔隧道使用，直至兩條隧道實施易通行，而持券市民亦可於下周日早上9時起，到8個位於停車場的退款中心申請退款，例如中環天星政府停車場、觀塘創紀之城6期停車場，而退款中心不會即場退款予申請20張以上隧道費代用券退款的人士，會以劃線支票在15個工作天內寄予申請人，或以「轉數快」入帳，申請限期至明年6月30日。