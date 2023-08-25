港人遊日急凍 業界料屬陣痛

紅葉團已滿額 福島見學難吸客 日本開始排放福島核污水入海，作為深受港人熱愛的旅遊地點，有旅行社表示，近日報團前往日本的人數大減，尤其昨日更較早前減近半。不過，負責人相信有關情況只是「陣痛」，不會長期打擊報團數字，而且秋季的「紅葉團」已經滿額。亦有旅行社計劃舉辦「福島見學團」，遠距離參觀福島第一核電站設施，但市場反應「未係幾準備好」，故未打算推出相關旅遊產品。

核污水排放事件引起港人憂慮遊日安全，東瀛遊執行董事禤國全表示，前日報日本團的人數較之前平均少約20%。

他相信並非長期影響，現時只是「陣痛」期；舉例曾於日本311地震後停辦旅行團3周，但廿多日後重新開團後已有人報名，相信每日報團客人的數字，兩至三周內便會回復正常。

瀏覽量網上查詢齊齊跌 禤國全透露，今年7月及8月日本團的報團人數已追回2019年新冠疫情前的同期數字。雖然排放核污水的消息約半年前公布，但今年9月至11月的報團人數穩定，部分11月的「紅葉團」更已滿額，相信部分客人有「唔驚得咁多」的心態，否則會拒絕遊日。

禤國全相信，日本排放核污水，對水產品的影響不會立即見到，「真係今日倒嘅，我諗唔會聽日條魚就有事」，認為應以整體數據去檢視；當地大部分食肆都會告知客人，食品已經當地政府檢測，證明沒有受核輻射污染。

縱橫遊執行董事袁振寧則稱，近日報團情況淡靜，關於日本的瀏覽量及網上查詢都減少，尤其昨日查詢及報團量均較早前跌了一半，但至今未有收到退團或改目的地查詢。

縱橫遊擬辦「福島見學團」，於專人帶領、穿着保護裝備下到核電廠附近的安全範圍，遠眺核污水儲存設備等。但袁振寧指市場反應「未係幾準備好」，加上內地及本港的反排核污水立場鮮明，暫時沒打算舉辦相關旅行團，要等待市民接受相關行程。

袁振寧（右）暫沒打算舉辦「福島見學團」。 禤國全