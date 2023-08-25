日本民眾漁業擬下月提訴促叫停

【本報綜合報道】日本政府和東京電力公司開始把福島第一核電站的核污水排放入海，而包括漁業人士在內的福島、宮城、茨城縣居民，透過代表律師在周三（23日）宣布，將向福島地方法院起訴日本政府和東京電力公司，要求叫停將核污水排放入海，是日本首宗有關叫停核污水排海訴訟，預計提訴日期將會是下月8日。

原爆受害人斥無法容忍 起訴書顯示，原告一方主張，排放核污水違反污染方不擴大污染物質的原則，侵犯市民的平穩生活權，要求取消核污水排海計劃。來自磐城市的68歲原告人織田千代強調「不要污染海洋」，代理律師廣田次男批評日本政府和東電，嚴重過失導致核事故以及故意排放核污水，是作出雙重加害，會力爭原告人數達到100人以上。

東電社長小早川智明受訪表示，沒有聽說有關訴訟一事，稱「將在傾聽內容之後，切實應對」。

另外，由原爆受害者後代組成的全國核爆受害者第二代團體聯絡協議會，昨在長崎市召開記者會反對福島核污水排海，並指作為原爆受害人無法容忍。

該會會長崎山昇批評，輻射量再低還是會有風險，這點從痛苦死去的原爆受害者數據就能看出來，強調核與人類無法共存。聲明指出，原爆受害者第二代長期見證父母在輻射影響下遭受痛苦，自身也無法排除遺傳影響，終日擔心健康。組織把聲明郵寄至首相岸田文雄官邸，呼籲政府和東京電力公司負起責任，在陸地上保存和管理核污水。