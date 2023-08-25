華監測核污水排海影響 向日方嚴正交涉

【本報綜合報道】中方多次表明反對日本啟動福島核污水排海。中國生態環境部（國家核安全局）批評日方極為自私和不明智；又稱該部門當前按照監測重點區域、覆蓋海域、掌握關鍵通道的思路，正組織開展本年度中國海域海洋輻射環境監測。中國外交部昨日再表明，堅決反對和強烈譴責日方無視國際社會的強烈質疑和反對，單方面強行啟動福島核污水排海，已向日方提出嚴正交涉，要求停止這一錯誤行為。

日將長期受國際譴責 中國生態環境部指摘日本政府強行啟動此措施，將一己私利凌駕於全人類長期福祉之上；並敦促日方解讀國際社會聲音，切實以科學、安全、透明的方式消除核污水，並接受嚴格的國際監督。

生態環境部前年及去年下半年組織開展中國海域輻射環境監測，結果表明，中國管轄海域海水和海洋生物中人工計算核素活度濃度未見異常。該部門後續將持續加強有關工作監測，及時跟蹤研判福島核污水排海對中國海洋輻射環境可能產生的影響。

食肆將轉換貨源產地 中國亦已加強對日本水產品的放射性物質檢測，而日本對華的鮮魚出口事實上已停止，在華的日本料理經營者擔心影響擴大。

上海有壽司店只能通過採購從日本經香港進入內地的非正規產品應對，但經香港入貨的做法價格高，該店亦嘗試轉換其他產地的貨源，但內地養殖的魚類過肥，不能用來做壽司；另有店家換成中國產，但這個月亦漲價約三成。

近期內地多個商家售賣日本核輻射區食品飲料被處罰，包括浙江台州有商家因涉嫌銷售產自日本核輻射縣區的無標籤預包裝食品，被當局罰款1.7萬元人民幣（約1.86萬港元）。