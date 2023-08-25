福島核污水正式入海 首批排放7800噸

【本報綜合報道】日本東京電力公司昨日完成稀釋福島第一核電站核污水檢測，確認放射性物質氚濃度達標，氣象條件沒有任何問題，已按照政府計劃在東京當日下午1時（香港時間中午12時）開始把核污水排海。

日媒指出，核污水分兩階段排海，第一階段是先稀釋核污水，再儲存於上游水槽，確認放射性物質濃度低於日本標準後，再實施第二階段排放。根據規定，核污水中的氚濃度在當地時間上午10時（香港時間上午9時）前，必須低於每公升1,500貝克。若當日天氣惡劣，出現巨浪，導致監測船無法出海檢測，就可能需要取消排放計劃。

年內分4次排放 東電昨日確認氚濃度為每公升43至63貝克，符合標準，天氣亦無問題，會按計劃透過海底管線把核污水排放入海。東電在早上的臨時記者會宣布，昨日的核污染水排放量預計為200至210噸，每天的排放情況將在次日公布，而首批核污水排海將持續17天，合計排放約7,800噸。此前，東電曾指2023年預計排放3.12萬噸，分4次排放，每次約排放7,800噸，合共排放的氚總量是5兆貝克，為東電年計劃的20%。

日本電視台公開東電排放核污水的最後準備工作情況，可見工作人員抽取核污水樣本檢測，確認當中的氚濃度，並用白色器皿裝好經稀釋的核污水。核污水在排放前必須經過稀釋，東電使用約1,200噸海水稀釋約一噸處理水，再輸送到大型水槽。

開始排放作業時，東電啟動排水泵浦，存放核污水的大型水槽約7分鐘便會蓄滿，核污水溢出至旁邊的豎井，再流入與豎井連接的一公里海底隧道，估計約1,000秒後抵達大海。