港禁10都縣水產進口 議員憂手信放行現灰色地帶

【本報訊】港府昨日起禁止日本10個都縣的水產品進口，但未有禁止市民從日本自攜受禁水產回港自用或送贈親友。有議員認為做法存在「灰色地帶」及容易出現爭拗，擔心或有人大量購入受禁水產回港轉售。

立法會食物安全及環境衞生事務委員會主席陳凱欣相信，現時禁令是集中在食物安全的大型供應及商業層面去做，因此禁令不限制市民所買的手信及小量攜帶的食品，但指情況容易產生爭拗及有灰色地帶。

她質疑，若市民一篋手信回港，將受禁水產品帶返本港，有否觸犯相關禁令。

陳續稱，代購行為亦較難判斷是否屬商業行為，建議當局應採取較嚴厲態度，密切留意相關缺口，適時收緊。她認為，即使禁令不包括手信等，但市民不要因此攜帶大量水產品回港。

應加更清晰標籤 她又建議政府可以要求進口食品有更清晰的標籤，包括要求列明水產品的捕撈及轉口加工地點，方便市民選擇合適產品。

另外，陳凱欣引述專家稱，處理核污水的方法可包括濃縮及蒸發等，但日本是次在處理核廢水上，揀選了最低成本及最不負責任的方式處理，批評日方行為極度自私。