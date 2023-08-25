內地嚴厲設禁 封殺日本水產品

排核污水增風險 政界促檢視 日本福島核污水昨正式入海，港府昨凌晨起禁止來自日本福島沿岸及鄰近共10個都縣水產品進口，而內地的禁令範圍更大，中國海關總署昨宣布，即日起全面暫停進口原產地為日本的水產品，包括食用水生動物。社會上有聲音指，本港與內地食品入口要求不一，擔心會有不法之徒乘落差，從本港走私日本水產品到內地，加劇走私風險。有政黨則建議港府檢視禁令，視乎情況適時調整。

港府日前刊憲修改食物安全命令，由昨凌晨零時起禁止任何來自東京、福島、千葉、櫪木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野和埼玉縣等10個地區，由昨日起收穫、製造、加工或包裝的水產品、海鹽和海藻，輸入本港及在境內供應。違者可被判罰10萬元及監禁12個月。但蠔油及魚蛋等合成食物，由於混合了如麵粉等其他物質，則不受管制，食安中心會抽查。

要求有落差 恐加劇走私 至於中國內地，此前禁止福島縣等日本10都縣的食品、食用農產品進口，嚴格審核隨附證明文件，持續加強對放射性物質的檢測監測力度，昨日再大幅強化相關措施。據中國海關總署公告2023年第103號，為全面防範日本福島核污水排海對食品安全造成的放射性污染風險，確保進口食品安全，依據《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例、《中華人民共和國進出口食品安全管理辦法》有關規定，以及世界貿易組織《實施衞生與植物衞生措施協定》有關規定，昨起全面暫停進口原產地為日本的水產品。

就中國海關總署的決定，本港政黨表示認同有關做法，認為有助全面防範福島核污染水排海對食品安全造成的放射性污染風險，確保進口食品安全，保護消費者健康。該政黨促請港府與內地一樣全面暫停進口原產地為日本的水產品，按國家的做法及實際情況調整禁令，讓本港市民的健康和食品安全可以同樣得到全面保障，以免讓本港成為國家食安的風險點。該政黨又譴責日方堅持與國際為敵，單方面亂排核污水的做法。