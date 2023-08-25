積金易平台一拖再拖 勞工界扯火

【本報訊】政府不但將取消強積金對沖問題「一拖再拖」，連原為提升強積金運作效率的「積金易」系統，年初因技術原由，指再拖多8個月始能完成，惟至今仍未有確實時間表，令人憂慮取消強積金對沖的承諾能否如願在2025年兌現。

憂慮取消對沖需延期 積金局在今年1月時公布，積金易平台因構建延誤，未能如期在2022年底完成系統開發和功能測試，並預期要延至今年中才能完成，進度足足落後了8個月。雖則局方當時強調不會影響2025年實施取消強積金對沖安排，惟至今已是8月下旬，當局仍未公布有關平台的最新進度，僅在今年4月立法會的特別財委會中，回應議員對新一份預算案的質詢時稱，根據積金局和積金易公司承辦商的評估，平台項目的系統開發工作很大機會要延至今年中才能完成，至於系統測試部分亦很有可能需順延至今年第4季才能竣工，情況導致勞工界相當不滿及極失望。

多個勞工團體均促請政府必須及早制訂後備方案，確保在缺乏積金易平台下，仍能兌現於2025年實現取消強積金對沖的承諾。事實上「積金易」平台建構的原意，目標是將現有的強積金計劃的行政工作程序標準化及精簡，從而提高制度的運作效率、降低成本和改善用戶體驗，惟現時情況幾乎是空談而無物。